Son Dakika Haberleri: Beykoz'da 2. MarmaRUN koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son Dakika Güncel Beykoz'da 2. MarmaRUN koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beykoz'da 2. MarmaRUN koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

2 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beykoz'da 20 Ekim Pazar günü gerekleştirilecek 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yolların 08.30-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Beykoz'da 2. MarmaRUN koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beykoz'da 20 Ekim Pazar günü gerekleştirilecek 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yolların 08.30-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı duyuruldu.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "20.10.2019 Pazar günü ilimiz Beykoz ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan 2. MarmaRUN Koşusu ile ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında etkinlik günü 08.30 - 10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir" denildi.


Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar; Cumayolu Caddesi Göksu Caddesi, Mihrişah Valide Sultan Kavşağı, Küçüksu Kasrı Çıkışı, Kızılçeşme Sokak, Toplar Sönü Sokak, Rıfatpaşa Sokak, Sezek Sokak, Hekimler Sitesi Caddesi, Kafadar Sokak, Site Çıkışı 1, Site Çıkışı 2, Mektep Sokak, Çubuklu İskelesi Trafik Kapama Noktası, Üsküdar Geliş İstikameti Bağlantı Yolu, Fırın Sokak, Akça Çıkmazı, Emin Gözü Sokak, Kireçocağı Sokak, M. Ali Birand Caddesi Kesişimi, Otağtepe Cadde Kesişimi, Sine Sokak Kesişimi, Kasap Ahmet Sokağı, Mihribat Caddesi, Gülseven Çıkmazı olarak belirtildi.


Alternatif güzergahlar ise Anadolu Hisarı Kampüsü - Kavacık Köprü istikameti olarak açıklandı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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