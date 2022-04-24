Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı - Son Dakika
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Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı

24.04.2022 01:07

Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beykoz'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beykoz'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliğe, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Boğaz Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, Beykoz Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Etkinlik, çelenk koyma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit İsmail Kefal İlkokulu Halk Oyunları ekibi tarafından tören alanında halk oyunları gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirilerek renkli sahnelere şahit olundu. Düzenlenen törene, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Boğaz Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç katıldı.

23 Nisan gösterileri çerçevesinde halk oyunu oynayan Hira isimli ilkokul öğrencisi, "Atatürk bize armağan etti. Atatürk'ü çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok seviyorum. Çünkü bizim bayramımız. İyi bayramlar diliyorum" dedi.

Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı
Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı
Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı
Beykoz'da 23 Nisan coşkusu yaşandı

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Ulusal Egemenlik, Murat Aydın, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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