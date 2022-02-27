Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı - Son Dakika
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Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı

27.02.2022 10:22

Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı BEYSEM Otağtepe YKS ve LGS hazırlık kursları merkezi olarak sınavlara hazırlanan öğrenciler için simülasyon deneme sınavı gerçekleştirdi.

Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı

İSTANBUL - BEYSEM Otağtepe YKS ve LGS hazırlık kursları merkezi olarak sınavlara hazırlanan öğrenciler için simülasyon deneme sınavı gerçekleştirdi. ÖSYM sınav kurallarının benzer bir şekilde uygulandığı sınavda, öğrencilere sınav atmosferini ve sınav heyecanı yaşatıldı. Sınav atmosferini bire bir yaşan öğrenciler, AYT, TYT ve LGS sınavları öncesi zaman ve stres yönetiminde tecrübe sahibi olma fırsatı buldu.

Beykoz Belediyesi BEYSEM Otağtepe Hazırlık Kursları Merkezi, sınava hazırlanan öğrencilere simülasyon deneme sınavı düzenledi. Sınav, Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi .Yapılan sınavlarda, lise öğrencileri üniversiteye giriş sınavının ortaokul öğrencileri ise liseye giriş sınavının heyecanını yaşadı. ÖSYM sınav kurallarının bire bir uygulandığı sınavda öğrencilerin psikolojik olarak sınava hazırlanmaları, sınav streslerini en aza indirgenmesi, zaman ve stres yönetiminin öğretilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yapılan simülasyon deneme sınavına toplamda 346 öğrenci katıldı.

Sınav sonrasında da öğrenciler takip edilecek

Sınav esnasında psikologlar ve rehber öğretmenlerde sınıfları dolaşarak öğrencileri gözlemledi. Öğrencilerin sınav anındaki durumları ile ilgili sınav sonrasında bire bir görüşmeler yapılarak öğrencilerin sınav ile ilgili değerlendirilmeleri de gerçekleştirilecek.

BEYSEM Eğitim Koordinatörü Elif Çit, "Beykoz Belediyesi BEYSEM Otoğtepe Eğitim Merkezi olarak öğrencilerimize sınava hazırlık eğitim hizmeti vermekteyiz. Sınav öncesi öğrenilen bilginin sınav anında da doğru bir şekilde kullanılması için bugün buradayız. Öğrencilerimizin sınav kaygısıyla baş etmelerini öğrenmeleri, zaman yönetimi ve stres yönetimini öğrenmeleri için bugün bu denemeyi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. MEB kurallarına ve ÖSYM kurallarına uygun bir şekilde öğrencileri bugün burada ağırladık. Toplamda 346 öğrencimize deneme sınavını uyguluyoruz. Şu an sınav esnasında rehber hocalarımız ve kurum psikoloğumuz sınıfları gezmekte. Kaygısı olan, sınav esnasında heyecanlanan, sınav esnasında midesi bulanan öğrencileri tespit ediyor, gözlemliyor. Daha sonra bunlarla da bu öğrencilerimizle de birebir görüşme gerçekleştiriyorlar." dedi.

"Stres ve heyecanımızı kontrol etmeyi öğreniyoruz"

Sınava katılan Duygu Çeliktürk, "ÖSYM standartlarında bize bu sınav ortamını sundukları için öncelikle BEYSEM'e çok teşekkür ederim. Sınavı bu şartlarda yaptığımız zaman hem stresimizi kontrol etmeyi, hem heyecanımızı kontrol etmeyi öğreniyoruz. Bu da bizim ÖSYM sınavına girdiğimizde daha rahat bir şekilde olmamızı ve daha başarılı şekilde olmamızı sağlıyor. Kendi derecemizi görmemiz hem eksiklerimizi belirlememize de yardımcı oluyor. Bu sayede ÖSYM daha iyi bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı
Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı
Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Beykoz Belediyesi, Anadolu Lisesi, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da 346 öğrencinin katıldığı simülasyon deneme sınavı yapıldı - Son Dakika


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