BEYKOZ'DA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ - Son Dakika
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BEYKOZ'DA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

10.07.2022 10:50

Beykoz'da 6 katlı binanın çatısındaki çanak antene yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Beykoz'da 6 katlı binanın çatısındaki çanak antene yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bina boşluğuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beykoz Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısındaki çanak antene saat 04.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu bina boşluğunda yangın çıktı. Alevler binanın zemin katına sıçradı. Apartman sakinleri tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bina yöneticisi Muhammet Yüksel, "Yönetici olduğum için herkesi uyandırmaya çalıştım. Stresli bir gece geçirdik. Çanak antene bağlı olan bütün kabloların eridiğini biliyoruz. Televizyonu açtığımızda aşırı yüklenme olduğu bilgisi var. Şu an tam ne olduğunu bilmiyoruz rapor çıkana kadar. Çatıda aydınlık diye bir bölüm var bina boşluğu. Orada cam vardı o kırıldı. Dolayısıyla oradan yağmur akıyor aşağı doğru. Bu da bir tehlike unsuru."dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ - Son Dakika
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