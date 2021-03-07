İSTANBUL-BEYKOZ'DA 7 YAVRU KÖPEĞİ ÇÖPTEN İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Beykoz'da yeraltı çöp konteynerine atıldığı iddia edilen 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpekler koruma altına alındı.

Olay akşam saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yaklaşık 1,5 metre derinliğinde, yeraltı çöp konteynerindeki yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri el kepçelerini kullanarak 7 adet yavru köpeği yeraltı çöp konteynerinden kurtardı. Kurtarılan yavru köpekler görevliler tarafından koruma altına alındı.