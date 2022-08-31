9 kişinin bindiği tekne alabora oldu, denizde can pazarı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

9 kişinin bindiği tekne alabora oldu, denizde can pazarı yaşandı

31.08.2022 15:19

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu.

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu. Denize düşen ve panik yaşayan ailenin imdadına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti. Denizde yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Riva'da meydana geldi. İddiaya göre, denize açılan ve içinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa süre sonra alabora oldu ve tekne içerisindeki 9 kişi denize düştü. Teknede bulunanlar arasında yüzme bilmeyenlerin olması korku ve paniğe yol açtı. Aile üyelerinden yüzme bilmeyen kişiler, alabora olan tekneye tutunarak kurtulmaya çalıştı. Denize düşen vatandaşların yardımına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti. Yardım için gelen balıkçılar, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 kişinin bindiği tekne alabora oldu, denizde can pazarı yaşandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 21:05:01. #1.13#
SON DAKİKA: 9 kişinin bindiği tekne alabora oldu, denizde can pazarı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement