BEYKOZ'DA DENİZDE CAN PAZARI - Son Dakika
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BEYKOZ'DA DENİZDE CAN PAZARI

31.08.2022 12:09

BEYKOZ'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtını bitmesi ve su almasıyla alabora oldu.

BEYKOZ'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtını bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Can pazarının yaşandığı olayda çevredeki balıkçı tekneleri yardıma giderek, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizdekiler teknelere çıkarılarak kurtarılırken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay geçen pazar akşam saatlerinde Riva'da meydana geldi. İddiaya göre denize açılan ve içinde bir aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu. Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı. Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı. Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu. Teknedekiler denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-------------------Alabora olan teknenin görüntüsü-Denizdeki ailenin görüntüsü-Yardıma gelen tekneler görüntüsü-Denizdekilere ip ve cam simidinin atılması-Denizdekilerin alabora olan tekneye tutunmaya çalışması-Denizdekilerin tekneye alınması-Teknedeki bir kişinin olayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA DENİZDE CAN PAZARI - Son Dakika

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