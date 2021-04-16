Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak - Son Dakika

Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak

16.04.2021 10:00
Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak, System.String[]

Beykoz'da yerel tarım ürünleriyle ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere geçen yıl hayata geçirilen "Adil Sözleşmeli Tarım" Projesi kapsamında ilçedeki çiftçilerin yüzünü güldürecek.

Beykoz'da yerel tarım ürünleriyle ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere geçen yıl hayata geçirilen "Adil Sözleşmeli Tarım" Projesi kapsamında ilçedeki çiftçilerin yüzünü güldürecek. Baharın gelmesiyle projenin yeni sezon hazırlıkları başladı. Proje çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul'da ilk olarak Beykoz Belediyesi tarafından uygulanan "Adil Sözleşmeli Tarım" Projesi'yle geçen yıl, 21 çiftçiye, 203 dönüm arazide yetiştirdikleri 16 çeşit sebze ve meyvede alım garantisi verildi. Beykoz'da çiftçilerin yüzünü güldüren alım desteğiyle, karpuzdan kiraza, mantardan elmaya kadar birçok ürünle tüketiciler doğal ve daha sağlıklı ürünlere kavuştu.

İhtiyaç sahipleri de yararlanacak

Adil Sözleşmeli Tarım Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimindeki alanlarda yürütülecek uygulamayla karpuzdan kiraza, mantardan kiviye kadar, ilçede tarımı yapılan ve pazar değeri olan birçok ürün için geçerli olacak. Beykoz Belediyesi hasat zamanı alım garantisi verdiği ürünleri tarladan alarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Çiftçiler projeden oldukça memnun

Adil Sözleşmeli Tarım projesi ile ürünlerini satan çiftçiler uygulamadan oldukça memnun. Özellikle pazara çıkamayan çiftçilerin yüzünü güldüren uygulama birçok çiftçiye can suyu olmuş durumda. Proje ile birlikte bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları karşılanacakken, İstanbul'un göz bebeği Beykoz'da tarımda desteklenmiş olacak. Öte yandan proje çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Belediye bizi alıcıyla buluşturdu

Adil Sözleşmeli Tarım projesine katılarak üretim sağlayan Nezih Aşçı, "Beykoz Belediyesi'nin geçen sene uygulamaya koyduğu Adil Tarım Sözleşmesiyle, biz iki arkadaş Cumhuriyet Köy'de enginar ürettik. Doğal olarak İstanbul'da bu bölgede yapılan herhalde ilk uygulamaydı. Satışta biraz zorlandık çünkü insanlar bu bölgede enginar olup olmadığını bilmiyor. Beykoz Belediyesi sağ olsun bu konuda bize destek oldu. Bizi alıcıyla buluşturdu ve malımızı kolaylıkla sattık." diye konuştu.

İstanbul'da tarımı en fazla destekleyen Beykoz belediyesi

Adil Sözleşmeli Tarım Projesinin bu yılda devem ettiğini belirten Aşçı, "Projenin bu yılda devam ettiğini belirten çiftçi Bu sene aynı sözleşmeler yine devam ediyor. Bazı arkadaşların pazar yerleri var, oralarda rahatlıkla satış yapabiliyorlar. Benim öyle bir olanağım yok. Ben sadece burada satıp, burada pazarlamak durumundayım. Beykoz Belediyesi Adil Tarım Sözleşmesi dışında da Cumhuriyet Köy'de çok güzel bir pazar yeri yaptı. Malı hem burada satma şansımız olacak hem de Adil Tarım Sözleşmesiyle Beykoz Belediyesi bize alım garantisi de verecek. Tarım konusunda şu anda herhalde Türkiye'de bir iki ilçe dışında tarımı en fazla destekleyen belediye Beykoz Belediyesi'dir. Belediye olarak güzel bir Tarım Müdürlüğü kurdular, ziraat mühendisleriyle desteklediler bunu. Beykoz'a tarım konusunda ciddi bir destekleri var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim hep yanımızdalar" diye konuştu. - İSTANBUL

Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak
Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak
Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak
Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak
Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak
Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak

Beykoz Belediyesi, Hisarcık, Beykoz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da Adil Sözleşmeli Tarım Projesiyle üretilen ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak - Son Dakika


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