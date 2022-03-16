BEYKOZ'DA AHIR YANGININDA 10 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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BEYKOZ'DA AHIR YANGININDA 10 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

16.03.2022 11:41
BEYKOZ'DA AHIR YANGININDA 10 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Beykoz'un Örnekköy Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü.

Beykoz'un Örnekköy Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 10 hayvan öldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın arkasındaki ahırda meydana geldi. Ahırdan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İçerideki 8 büyükbaş hayvan ile 2 buzağı yangın sonucu öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Ahır sahibinin kardeşi Orhan Bakoğlu olayla ilgili, 'Yangın çıktığını duyunca geldik. Alevler ahırın her tarafını sarmıştı. İçeri girdik hayvanlar telef olmuştu. 8 büyükbaş ve 2 buzağı telef oldu. Çok üzüldük. Zararımız çok büyük. Yangının elektrikten çıktığının düşünüyoruz. Süt dolaplarının olduğu yerde, fareler kabloları yemiş olabilir."

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA AHIR YANGININDA 10 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYKOZ'DA AHIR YANGININDA 10 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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