Beykoz'da Ahşap Köşkte Yangın
43 dakika önce
(AA) Beykoz'daki boş bir ahşap köşkte çıkan yangın nedeniyle binada ağır hasar meydana geldi.
İSTANBUL - (AA) Beykoz
'daki boş bir ahşap köşkte çıkan yangın nedeniyle binada ağır hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, uzun süredir kimsenin kalmadığı Akbaba Mahallesi, Tınaz Yolu'ndaki köşkün çatısının yandığını fark eden bir site bekçisi durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
İkamet olarak senelerdir kullanmayan, sadece bazı dizi ve filmlerin çekimlerine tahsis edilen ahşap köşkte yangından dolayı ağır hasar oluştu.
Şahsa ait olduğu belirtilen köşkteki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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