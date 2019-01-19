Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Ahşap Köşkte Yangın

Beykoz'da Ahşap Köşkte Yangın

43 dakika önce

(AA) Beykoz'daki boş bir ahşap köşkte çıkan yangın nedeniyle binada ağır hasar meydana geldi.

Beykoz'da Ahşap Köşkte Yangın, System.String[]
İSTANBUL - (AA) Beykoz'daki boş bir ahşap köşkte çıkan yangın nedeniyle binada ağır hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, uzun süredir kimsenin kalmadığı Akbaba Mahallesi, Tınaz Yolu'ndaki köşkün çatısının yandığını fark eden bir site bekçisi durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İkamet olarak senelerdir kullanmayan, sadece bazı dizi ve filmlerin çekimlerine tahsis edilen ahşap köşkte yangından dolayı ağır hasar oluştu.

Şahsa ait olduğu belirtilen köşkteki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Beykoz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel Davet Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 05:27:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Ahşap Köşkte Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]