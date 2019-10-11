Son Dakika Haberleri: Beykoz'da aile sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da aile sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı

Beykoz'da aile sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı

50 dakika önce

Beykoz'da aile sağlık merkezinde tıbbi sekretere ve hasta yakınına yumruklarla saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beykoz'da aile sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldıran şahıs tutuklandı, System.String[]

Beykoz'da aile sağlık merkezinde tıbbi sekretere ve hasta yakınına yumruklarla saldıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan aile sağlık merkezine gelen şahıs, yanında getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreter durumu kabul etmeyerek açıklama yaptıysa da şahıs ikna olmadı. Şahıs bunun üzerine tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı. Şahıs sekretere art arda yumruklar atarken sağlık merkezindeki yaşlı bir hasta engel olmak istedi. Şahıs kendisini engelleyen yaşlı adamı yumruk atarak yere düşürdü. Ardından yere düşen yaşlı adama art arda yumruklarla saldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

Çavuşbaşı, Sekreter, Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:03 Kaynak: İHA
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