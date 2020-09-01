Beykoz'da alacak verecek cinayetinin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Özdemir ile emlakçılık yapan Adil F. S. arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu, Adil F. S'nin cinayeti azmettirdiğini, olayı Emir S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu