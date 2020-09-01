Beykoz'da alacak verecek cinayetinin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Özdemir ile emlakçılık yapan Adil F. S. arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu, Adil F. S'nin cinayeti azmettirdiğini, olayı Emir S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Beykoz 'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Selçuk Özdemir 'in (47) alacak verecek meselesi bulunan emlakçı tarafından öldürtülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu