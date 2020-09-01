Beykoz'da alacak verecek cinayetinin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Beykoz'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Selçuk Özdemir'in (47) alacak verecek meselesi bulunan emlakçı tarafından öldürtülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos 18.40 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlı Yayla Caddesi üzerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özdemir'in iş yerinin önünde tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından Özdemir ile emlakçılık yapan Adil F. S. arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu, Adil F. S'nin cinayeti azmettirdiğini, olayı Emir S'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Ekipler, 28 Ağustos'ta şüpheli Emir S. ve Adil F. S.'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:04 - Kaynak: AA
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