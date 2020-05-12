Beykoz'da alım garantili tarımla yüzler gülecek - Son Dakika
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Beykoz'da alım garantili tarımla yüzler gülecek

6 saat önce

İstanbul'un doğal meyve ve sebze bahçesi Beykoz'da çiftçilerin yüzünü güldürecek, kent tarımını ve ekonomik canlanmayı sağlayacak alım garantili "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi" hayata geçiyor.

Beykoz'da alım garantili tarımla yüzler gülecek, System.String[]

İstanbul'un doğal meyve ve sebze bahçesi Beykoz'da çiftçilerin yüzünü güldürecek, kent tarımını ve ekonomik canlanmayı sağlayacak alım garantili "Adil Sözleşmeli Tarım Projesi" hayata geçiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde tarımsal kalkınma için geliştirdiği sözleşmeli üreticilik modeli İstanbul'da ilk olarak Beykoz'da uygulanacak, proje kapsamında 19 çiftçi 180 bin m2 arazi üzerinde alım garantili tarım yapacak.

İlçedeki çiftçileri ve tarımsal kalkınmayı desteklemek üzere projeye öncülük eden Beykoz Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kayıt Sistemleri (ÇKS, AKS, Türk-vet )'e kayıtlı çiftçiler arasında sözleşme imzaları atıldı.

Proje hazırlıkları kapsamında Beykoz Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde alıcılar ve çiftçilerin bir araya geldiği toplantılarda köylerdeki çiftçilere alım garantili sözleşmeli üreticiliğin koşulları hakkında detaylı bilgilendirmeler de yapıldı.

BALDAN KARPUZA ALIM GARANTİSİ

Alım garantisi, baldan, mantara, domatesten fasulyeye, kıvırcıktan karpuza kadar ilçede tarımı yapılan birçok ürün için geçerli olacak. Mevsime göre çiftçilerle imzalanacak sözleşmeyle alıcılar ürünlere fiyat garantisi verecek.

Beykoz Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimindeki alanlarda yürütülecek uygulamayla ilçedeki çiftçilerin alın teri tarlada değer kazanırken, tüketiciler kaliteli ve sağlıklı ürünlere daha kolay kavuşacak.

BAŞKAN MURAT AYDIN: "BEYKOZ'UN TARIM POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Beykoz'da özlenen ekonomik kalkınmayı kent tarımıyla sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Beykoz tarihte olduğu gibi bu gün de çok önemli bir tarım potansiyeli taşıyor. Bu potansiyeli bilimsel bir temelle ele almak ve ilçemizde tarımsal canlanmayı yeniden sağlamak üzere gerçekleştirdiğimiz Tarım Çalıştayı'nda gündeme gelen alım garantili üreticilik modelini hayata geçiriyoruz. Tarımın stratejik güç haline geldiği günümüzde çiftçilerimize başta eğitim, tohum, fide ve alternatif ürün desteği olmak üzere her türlü desteği sağlayacağız. Projemiz şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

(İHA)

Beykoz Belediyesi, İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:15 Kaynak: İHA


Son Dakika

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