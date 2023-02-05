Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

05.02.2023 10:41

İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş. ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı.

İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş. ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beykozspor'un Ayazağaspor'u 2-1'lik skorla yenmesi ile sonuçlandı. Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağasporlu bir futbolcu, Beykozsporlu bir futbolcuya attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular birbirlerine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken, saha içerisinde çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Kavgada çok sayıda oyuncunun yaralandığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı THY uçağında yolcular arasındaki kavga kameraya böyle yansıdı

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:24 Yer: Kocaeli! Hastane koridorları başıboş köpeklere emanet
10:00 Seyir halindeki araç sürücüsü, tartıştığı İETT şoförüne silah doğrulttu
09:58 Meteoroloji ve valilik günlerdir uyarıyordu! İstanbul'da beklenen şiddetli rüzgar ve kar yağışı başladı
10:02 Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 79 yaşında hayatını kaybetti
21:18 İrem Derici'den "Rizelilere selam olsun" diye sevgilisi Atakan Işıktutan'a romantizm göndermesi
09:39 Son Dakika! Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
09:16 Savaş çanları çalıyor! ABD casus balonu süpersonik füzeyle vurdu, Çin'den misilleme çağrısı geldi
19:18 Ünlü şarkıcı Simge Sağın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle sahneye damga vurdu Bir de dansını görün
08:57 Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Aday olma" diye seslenen gençle bir araya geldi
08:15 Kar yağışı için beklenen gün geldi! İstanbul Valiliği kentte alınan önlemleri sıralayıp vatandaşları uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2023 11:11:52. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement