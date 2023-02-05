İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beykozspor'un Ayazağaspor'u 2-1'lik skorla yenmesi ile sonuçlandı. Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağasporlu bir futbolcu, Beykozsporlu bir futbolcuya attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular birbirlerine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken, saha içerisinde çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Kavgada çok sayıda oyuncunun yaralandığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.