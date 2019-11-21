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Beykoz'da amatör maçta tekme ve yumruklu kavga kamerada

6 saat önce

Beykoz'da amatör maçta tekme ve yumruklu kavga kamerada Sahada futbolcular birbirine girdi bazıları hafif şekilde yaralandıİSTANBUL - Beykoz Stadı'nda oynanan Çubuklu-Kaynarca maçı sonrası iddiaya göre Kaynarcalı yönetici ve futbolcular hakeme tepki gösterdi.

Beykoz'da amatör maçta tekme ve yumruklu kavga kamerada

Sahada futbolcular birbirine girdi bazıları hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Beykoz Stadı'nda oynanan Çubuklu- Kaynarca maçı sonrası iddiaya göre Kaynarcalı yönetici ve futbolcular hakeme tepki gösterdi. Bu sırada sahada antrenman için bekleyen Beykoz 1908 U-19 takımı oyuncuları ile Kaynarca takımı futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik büyüyerek, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda bazı oyuncular hafif şekilde yaralandı.

Geçtiğimiz Pazar günü Beykoz Stadı'nda oynanan Çubuklu-Kaynarca maçı 2-0 Çubuklu Spor lehine devam ederken, iddiaya göre Kaynarca Spor yöneticileri hakem ile tartıştı . Ardından Kaynarca Spor takımını yöneticileri takımı sahadan çekti. Bu sırada antrenman için bekleyen Beykoz 1908 U-19 takımı oyuncuları ile olayları sakinleştirdiği sırada Kaynarca Spor oyuncuları futbolcularla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sporcular birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yeşil saha birden karışırken, bazı oyuncular hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı . Görüntülerde kenarda başlayan kavga saha içinde devam ediyor. Ardından futbolcular birbirlerine tekme ve yumruklurla saldırıyor.

Beykoz'da amatör maçta tekme ve yumruklu kavga kamerada

Kaynarca, Beykoz, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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