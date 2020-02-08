BEYKOZ'DA ARA SOKAKLARDA VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA ARA SOKAKLARDA VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI - Son Dakika

BEYKOZ'DA ARA SOKAKLARDA VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

6 saat önce

Beykoz'da vatandaşlar kar ve buzlanma nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorluk çekti.

BEYKOZ'DA ARA SOKAKLARDA VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI, System.String[]

Beykoz'da vatandaşlar kar ve buzlanma nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorluk çekti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, soğuk havayla birlikte özellikle yüksek kesimlerde yollarda buzlanmaya neden oldu.  Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar sabah işlerine gitmek üzere araçlarını bulunduğu yerden çıkaramadı, bir kişi ise hastasını hastaneye götüremedi. Belediye ekipleri ise öğle saatlerinde bölgede tuzlama çalışmalarına başladı.

"HASTAMIZ VAR ARABAYI ÇIKARTAMIYORUZ"

Hastasını hastaneye götürmek için aracını çıkartmaya çalışan mahalleli Şenol Solak, "Kar yağdı mı böyle oluyor işte. Hastamız var, arabayı çıkaramıyoruz, yollara tuz atmadılar. Şu hale baksana. Ne yapacağız şimdi? Ana halterlere tuz attılar. Beykoz Gümüşsuyu burası, İstanbul'un en değerli yeri, şu yolun haline bak. Hastamız var, arabayı çıkartamıyoruz. Kar lastiği de taktık. Tuzlama işlemi şu anda yok. Akşamdan beri aynı. Ne aşağı iniyoruz, ne yukarı çıkabiliyoruz. Bekleyeceğiz artık, kar kesilecek, klimayı açacağım camlar ısınacak. Buz öyle çözülür. Bugün buradan çıkamam, kar bir şey değil yollar buz tutmuş. Belediyeyi bekliyoruz, inşallah gelir. Dün akşam başladı kar, öğlen oldu bir tane kar arabası, tuzlama arabası görmedim. Kendi imkanlarımızla uğraşıyoruz" dedi.

"BUGÜN KARDAN DOLAYI ÇALIŞMADIK"

Bir diğer mahalleli Nuri Turak ise, "Bundan 5-6 yıl önce böyle bir önlem almıyordu belediye, yollar kapanıyordu. Artık çalışma yapıyorlar, bir- iki saat sonra saat 1'e doğru yollar açılacak, tuzları attılar. Sabah kar yağınca öyle oldu kaldık ama şimdi açılacak yol" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Aracını çıkarmak için uğraşan vatandaşlar

-Vatandaşlar ile röp.

-Tuzlama çalışmamalarının başlaması

-Evinin önündeki karı küreyen vatandaşlar

-Muhabir Anonsu (Beyza Nur Güler)

-Genel ve detay


- İstanbul
İstanbul, Beykoz, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
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