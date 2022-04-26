Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı - Son Dakika
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Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı

26.04.2022 13:51

Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı Beykoz'da komşusunun park ettiği otomobilin yolu kapattığını iddia eden şahıs, eline aldığı bıçakla komşusunun kapısına dayandı.

Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı

İSTANBUL - Beykoz'da komşusunun park ettiği otomobilin yolu kapattığını iddia eden şahıs, eline aldığı bıçakla komşusunun kapısına dayandı. Komşusunun kapısını zorlayarak evden içeri girmek isteyen şahıs arbede sırasında elindeki bıçakla komşusunun babasının yaralanmasına neden oldu. Park yeri nedeniyle tartışma yaşayan komşular olayı mahkemeye taşıdı. Bıçaklı şahsın komşusunun evinin kapısına dayandığı anlar ve yaşanan arbede kameralara yansıdı.

Olay, 23 Aralık 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında Beykoz'da yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan Kemal Dönmez, iddiaya göre aracını çıkmaz sokaktaki evinin önüne park etti. Araçların yolu kapattığını söyleyen yan komşusu Emre Birdal, elinde bıçakla gelip Dönmez'in kapısını çaldı. Dönmez'in dışarı çıkmamasına sinirlenen Birdal, eve girmek istedi. Çıkan arbedede Kemal Dönmez'in babası Engin Dönmez bıçakla elinden yaralandı. İçeri giremeyen öfkeli komşu, bir süre elindeki bıçakla dışarıda bekledikten sonra kapıya vurarak Dönmez'i tekrar dışarı çağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Birdal gözaltına alınırken, elinden yaralanan baba Engin Dönmez tedavi edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Birdal, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı anlatan Kemal Dönmez, "Olay günü evde oturuyorduk. Evimizin zilleri çaldı. Babamın zili, bizim zil, bütün ziller çaldı. Biz de aşağı indik bir şey var diye. Saldırgan şahıs elinde bıçakla geldi. Bu arabanın niye burada diye sordu. Ben de ne olduğunu anlamadım. Bir anda küfür ederek üzerimize saldırdı. Sonra apartman kapısından elini sokarak babamın elini yaraladı. O sırada biz kapıyı kapatıp kendimi güvene almaya çalıştık. Sonra polisi aradık. Saldırgan şahıs biraz daha kapıyı yumrukladıktan sonra polis geldi. Kendisi yan komşumuz. İddiasına göre aracımız yolun ortasında. Ama arabayı da park ettiğimiz yer kendi arsamız oluyor. Şu anda mahkeme sürecindeyiz. Mahkemeye çıkacağız. On yıllık komşumuz. Can ve mal güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Şu anda tedirginiz. Hala yanımızda duruyor" dedi.

Bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, yaşanan bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emre Birdal'ın elindeki bıçakla evin önüne gelerek Kemal Dönmez'i dışarı çağırdığı, Emre Birdal'ın elindeki bıçakla eve girmeye çalıştığı, taraflar arasında çıkan arbedenin ardından Birdal'ın kapının önünde beklediği ve daha sonra kapıya vurmaya başlayan Birdal'ın çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı
Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı

YORUMLAR
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Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı Park yeri tartışmasında komşusuna bıçakla saldırdı Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da 'arabayı neden buraya park ettin' dedi, komşusuna bıçakla saldırdı - Son Dakika


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