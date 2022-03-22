Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

22.03.2022 10:42
Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda, arıza yapması nedeniyle sebebiyle sürücüsünün yol kenarına park ettiği hafif ticari araca, aynı yolda seyir halinde olan başka bir otomobil arkadan çarptı.

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda, arıza yapması nedeniyle sebebiyle sürücüsünün yol kenarına park ettiği hafif ticari araca, aynı yolda seyir halinde olan başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.15 sıralarında Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü bağlantı yolu Baklacı mevkiinde meydana geldi. 34 CJT 473 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil sürücüsü Ayberk T., aynı istikamette arıza sebebiyle yol kenarına park edilen Serdar P. kontrolündeki 34 TJ 0310 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araçlar kullanılmaz hale gelirken Ayberk T. hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Duran araca arkadan çarpan Ayberk T., "Önümüzdeki araç arıza yapmış. Ben biraz geç fark ettim. Yol kalabalıktı. Kendimi de daha fazla sol tarafa çekemedim, daha fazla insanı riske atmayayım diye. Arkadan vurduk" ifadelerini kullandı.

Arıza sebebiyle aracını yol kenarına çekmek zorunda kalan Serdar P., "Arabamız birden kilitlendi. Yani arıza yaptı. Sağ şeride çektim. Arkadan geldi çarptı" dedi. - İSTANBUL

Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Otomobil, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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