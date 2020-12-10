BEYKOZ'DA ATM'LERE ÇEKİÇLİ SALDIRI ŞÜPHELİSİ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

BEYKOZ'da bankaların ATM cihazlarına elindeki çekiçle zarar veren ve yakalanarak Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlatmış ve şüphelinin O.K. olduğunu belirlemişti. Polisin yaptığı çalışma sonrası yakalanan O.K, tedavisi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şüphelinin geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından yine bu hastaneye götürüldüğü ve tedavi edildiği belirlendi. İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin, ATM'lere zarar verildiğini belirterek şikayetçi olduğu O.K'nin sabıka kaydının olmadığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelinin görüntüsü-Olay anları

- İstanbul