Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Baba Cinayeti

Beykoz'da Baba Cinayeti

1 saat önce

Beykoz'da baba cinayeti Beykoz'da bir genç babasını tabanca ile vurarak öldürdüİSTANBUL - Beykoz'da 25 yaşındaki bir genç babasını tabanca ile vurarak öldürdü.

Beykoz'da baba cinayeti
Beykoz'da bir genç babasını tabanca ile vurarak öldürdü

İSTANBUL - Beykoz'da 25 yaşındaki bir genç babasını tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, Beykoz Çubuklu mahallesi Şişecam Sitesi içinde gerçekleşti. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olan 25 yaşındaki Koray A., babası Murat A.'yı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öldürdü. Koray A.'nın babasını ruhsatlı tabanca ile vurarak öldürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baba Murat A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Koray A.'yı gözaltına aldı. Babanın cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:29 Kaynak: İHA

Beykoz, 3. Sayfa
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