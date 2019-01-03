Beykoz'da Babasını Öldüren Genç Adliyeye Getirildi

Beykoz Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No: 16'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi'ne getirildi.





Beykoz Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No: 16'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi'ne getirildi.



İddiaya göre, babası bina görevlisi Murat Adıyaman (45) ile evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışan Koray Adıyaman, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babasını tabancayla öldürmüştü. Dün saat 16.00'da yaşanan olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman'ı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Gözaltındaki işlemleri biten Adıyaman bugün saat 13.00'da Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü dökümü:



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-Adıyaman'ın adliyeye getirilmesi



-Polis arabasından çıkarılması



-Adliyeye sokulması - İstanbul

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