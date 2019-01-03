Beykoz'da Babasını Öldüren Genç Adliyeye Getirildi
1 saat önce
BEYKOZ'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi'ne getirildi.
BEYKOZ'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi
'ne getirildi.
İddiaya göre, babası bina görevlisi Murat Adıyaman (45) ile evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışan Koray Adıyaman, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babasını tabancayla öldürmüştü. Dün saat 16.00'da yaşanan olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman'ı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Gözaltındaki işlemleri biten Adıyaman bugün saat 13.00'da Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:17 Kaynak: DHA
Gözü Dönen Üniversiteli, Öğretim Görevlisini Kopyadan Yakalandığı İçin Öldürmüş
Gözü Dönmüş Alacaklı, Yürüme Engelli Vatandaşı Bacağından Vurdu
6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
Türkiye Seferber Olmuştu, Ölümü Herkesi Yasa Boğdu