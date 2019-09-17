Beykoz'da babasını öldüren genç meşru savunmadan beraat etti

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Beykoz'da 9 ay önce tartıştığı babası Murat A.'yı (47) silahla öldürdüğü iddia edilen Koray A.'nın (21) yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Koray A. olay günü babası Murat A.'nın mutfağa doğru yönelip, 'Anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum' dediğini belirterek "Bıçak alıp annemi öldürebileceğini düşündüm. Evde bulunan silahla babamı durdurmak için ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Çok üzgünüm ve pişmanım.Televizyonda bir kadın cinayeti haberi çıktığında babam anneme ve bizlere birçok kez, 'bir gün annenle ben de bu şekilde televizyona çıkacağız' demişti. Babamın annemi tehdit ettiği zamanlarda birçok kez anneme bir şey yapmasın diye onların yatak odasının kapısında yattım" dedi. Mahkeme heyeti, eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştiğinden "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan sanık Koray A.'nın beraatine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı, sanık Koray A. tahliyesine de karar verildi.

"BİRÇOK KEZ ANNEME BİR ŞEY YAPMASIN DİYE ONLARIN YATAK ODASININ KAPISINDA YATTIM"

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmada tutuklu sanık Koray A. hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Koray A., babasının annesine, kardeşlerine ve kendine sürekli şiddet uyguladığını savunarak "Biz büyüdükten sonra şiddet uygulamayı bıraktı. Ancak anneme hakaret edip aşağılayıcı davranıyordu. Annem evine, eşine bağlı olmasına rağmen hep şiddete maruz kaldı. Televizyonda bir kadın cinayeti haberi çıktığında babam anneme ve bizlere birçok kez, 'bir gün annenle ben de bu şekilde televizyona çıkacağız' demişti. Babamın annemi tehdit ettiği zamanlarda birçok kez anneme bir şey yapmasın diye onların yatak odasının kapısında yattım, bazen orada uyuyakalırdım. Bir gece babamın annemi dövdüğünü duydum. Annem, 'yüzüme vurma, ben insan çıkıyorum' dedi. Kemerle vurduğunu duydum" dedi.

ANNEM, 'OĞLUM SEN NE YAPTIN' DİYEREK AĞLADI

Sanık Koray A., olaydan birkaç gün önce annesinin telefonuna yabancı numaradan gelen arama yüzünden babasının tartışma çıkardığını belirterek şunları söyledi: "4 gün boyunca bu konu evde tartışıldı. Babam anneme 'başkalarıyla görüşüyorsun, telefonunu getir, kayıtlı olmayan numara görürsem seni öldürürüm' dedi. Olay günü yine aynı konu yüzünden tartıştılar. Babam annemin kendisini aldattığından emin olduğunu söyledi. Mutfağa doğru yönelip, 'Anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum' dedi. Bıçak alıp öldürebileceğini düşündüm. Evde bulunan silahla babamı durdurmak için ateş ettim. Annem geldi, 'Oğlum sen ne yaptın!' diyerek ağladı. 'Seni öldürecekti' dedim. Geçmişte bize çok şeyler yaşattı. Bunlardan dolayı kin duymamıştım. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşünüyordum."

"EVLENDİĞİMDEN BERİ ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Sanığın annesi Selvi A. da "Ben evlendiğimden beri şiddet görüyorum. Çocukları da dövüyordu" derken, sanığın kız kardeşleri de, çocukluklarından beri babalarından şiddet gördüklerini ve sanık olan kardeşlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti.

SANIK KORAY A: AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ ÜZGÜNÜM

Son sözü sorulan Koray A., "Babam, öfkeyle mutfağa doğru gittiğinde annemi öldüreceğinden emin oldum. Bir şekilde babamı durdurmam gerekiyordu, evde bulunan silah aklıma geldi. Amacım öldürmek değildi. Çok üzgünüm ve pişmanım. Böyle olsun istemedim. Bu zamana kadar babama en ufak bir saygısızlığım olmamıştır" dedi.

MEŞRU MÜDAFAADAN BERAAT

Mahkeme heyeti, "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçunun meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek sanık Koray A.'nın beraatine karar verdi. Karar oybirliğiyle alınırken, sanık Koray A. tahliye de edildi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddiamaye 2 Ocak 2019 tarihinde Koray A.'nın babası Murat A.'yı öldürdüğü ihbarı yapıldı. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Koray A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Murat A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İfadesinin ardından Koray A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık soruşturma sonunda Koray A. hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis istemiyle dava açtı.

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