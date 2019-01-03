Beykoz'da Babasını Öldüren Koray A. Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
- Beykoz'da babasını öldüren Koray A. adliyeye sevk edildiİSTANBUL - Beykoz'da babasını öldüren Koray. A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Beykoz
'da babasını öldüren Koray A. adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Beykoz'da babasını öldüren Koray. A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay dün saat 16 sıralarında Beykoz Çubuklu mahallesinde meydana gelmişti. Babasını tabanca ile vurarak öldüren Koray A. polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan Koray A. ardından Beykoz Adliyesi
'ne sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularının zanlı cevaplamazken, yakınları Koray A.'ya seslenerek el salladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:55 Kaynak: İHA
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