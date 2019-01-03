Beykoz'da Babasını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Beykoz'da babasını öldüren Koray A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Beykoz
'da babasını öldüren Koray A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay dün saat 16 sıralarında Beykoz Çubuklu Mahallesinde meydana gelmişti. Babasını tabancayla vurarak öldüren Koray A., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Koray A., ardından Beykoz Adliyesi
'ne sevk edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
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