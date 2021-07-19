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Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor - Son Dakika

Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor

19.07.2021 20:51

Beykoz'daki bazı bahçelerde yaşanan tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor.

Beykoz'daki bazı bahçelerde yaşanan tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor.

Akbaba Mahallesi'ndeki bahçelerde yoğun olarak görülen tırtıl, fındık, dut, kiraz ve karayemiş başta olmak üzere meyve ağaçlarını istila ediyor. Yaprakları kemiren tırtıllar, ağacın kurumasına neden oluyor. Tırtıl baskınına maruz kalan ağaçlardan meyve de alınamıyor.

Bölgede ilk defa görülen tırtıl istilasıyla mücadele için kendi imkanlarını kullanan bahçe sahipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün tavsiye ettiği ilaçları da kullanıyor.

Akbaba Mahallesi Muhtarı Yüksel Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırtılın yaklaşık 1 ay önce ortaya çıktığını, önlem için 15 gündür ağaçları ilaçladıklarını söyledi.

Böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını anlatan Kılıç, tırtılın bölgesel olarak şu an iki noktada yoğun olarak görüldüğünü bildirdi.

Kılıç, muhtar olarak başvurduğu İlçe Tarım Müdürünün bahçelerine gelip, ruhsatlı yerlerden ilaç alınması konusunda bilgilendirme yaptığını aktardı.

"İlaçlanan yerlerde biraz azaldı"

Kılıç, kendi çabalarıyla ilaçlama yapmaya başladıklarını belirterek, "Baş edemedik, cumartesi akşamı baş edemeyeceğimizi anlayınca motorlu pompa aldım. Pazar günü sabah 06.00'da başladım, akşam 19.00'a kadar kendi arazimi ve komşuların arazisini ilaçladım. İlaçlanan yerlerde biraz azaldı. Bu bölge yüzde 85 orman bölgesi ancak ormanları genel olarak ilaçlayamıyoruz. Bundan sonraki süreçte yumurtlama süresi bitiyor. Bir dahaki yumurtlama döneminde biz hazırlıklı olup bireysel olarak mücadelemizi sürdürerek hakkından geleceğiz" dedi.

Mahalle sakinlerinden İlayda İrem Mumcu ise geçen sene de bahçelerinde tırtılların görüldüğünü ancak bu kadar rahatsız etmediklerini, sadece kendilerinin değil komşularının da bu durumdan muzdarip olduğunu dile getirdi.

Bir çevre mühendisi olarak biyolojik müdahale nasıl yapılabilir diye bazı akademisyenlerden görüş istediğini belirten Mumcu, "Sayıları o kadar fazla ki ağaçların altında duramıyoruz. Yağmur gibi yağıyorlar. İBB ekipleri geçtiğimiz günlerde ilaçlamaya geldiler ancak bu bahçe bahçe dolaşıp 5-10 ağacın ilaçlanması ile bitirilebilecek bir istila değil. Beykoz'da meyve ağaçlarından, fındık ağaçlarından, seralardan ekonomik kazanç sağlayan yüzlerce insan var. Bir an önce aksiyon alınmalı" diye konuştu.

Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor
Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor
Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor
Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor
Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor

Hisarcık, Fındık, Beykoz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da bahçelerde görülen tırtıl istilası meyve ağaçlarına zarar veriyor - Son Dakika


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