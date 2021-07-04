Beykoz'da balık tutarken kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Beykoz'da oltasıyla balık tutan kişi, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Riva'nın Galera bölgesinde bulunan kayalıklarda balık tutan Aydın Öztürk (40), kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği üyeleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine denizden tekne ile kurtarılan Öztürk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.