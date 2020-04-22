Beykoz'da bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Beykoz'da iki grup arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki kişi, bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolukavağı Mahallesi'ndeki Yoros Kalesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan Kadir Sevgi (19), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevgi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.