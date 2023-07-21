Beykoz'da bıçaklı saldırgan iş merkezinde kadını rehin aldı - Son Dakika
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Beykoz'da bıçaklı saldırgan iş merkezinde kadını rehin aldı

21.07.2023 20:45

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir iş merkezinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan bir şahıs, elindeki bıçakla bir kadını rehin aldı. Polisin uzun uğraşları sonucunda kadın kurtarıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bıçaklı saldırgan iş merkezinde bir kadını rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan kadın polisin uzun uğraşları sonucunda kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.

İŞE ALKOLLÜ GELDİĞİ İÇİN ÇIKARILMIŞ

Olay, Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Ihlamur Sokak'ta dün yaşandı. İddiaya göre, bir iş merkezinde daha önce işe alkollü geldiği gerekçesiyle işten çıkarılan R.K. isimli şahıs elindeki bıçakla iş merkezine geldi.

İşe alkollü geldiği için işten çıkarılan adam, elindeki bıçakla bir kadını rehin aldı

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYIP REHİN ALDI

Şahıs şirkette çalışan bir kadını bıçağı boğazına dayayarak rehin aldı. Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın çığlıklar attı. Rehin aldığı kadının telefonunu da alan saldırgan, kadının saçlarından çekerek darp etti. İş merkezinde çalışan güvenlikler tarafından polis ekiplerine haber verildi.

İşe alkollü geldiği için işten çıkarılan adam, elindeki bıçakla bir kadını rehin aldı

POLİS İKNA ETTİ

Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. İş merkezine gelen polis ekipleri bıçaklı şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen bıçaklı şahıs, arka kapıdan polis arabasına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

İşe alkollü geldiği için işten çıkarılan adam, elindeki bıçakla bir kadını rehin aldı

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında kapkaç ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Kavacık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da bıçaklı saldırgan iş merkezinde kadını rehin aldı - Son Dakika


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