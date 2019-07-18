Son Dakika Haberleri: Beykoz'da bir eve molotofkokteyli ile saldırı
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Beykoz'da bir eve molotofkokteyli ile saldırı

3 saat önce

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir eve molotofkokteyli atıldı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir eve molotofkokteyli atıldı.
Alınan bilgiye göre, Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir eve molotofkokteyli atılması sonucu yangın çıktı.
Sesleri duyan ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Atılan molotofkokteyli nedeniyle çıkan yangın, gürültüyü duyarak uyanan aile bireylerinin ve itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın, evde hasara neden oldu.
Yangının söndürülmesinin ardından evin çevresindeki incelemelerde içerisinde yanıcı madde bulunan şişeler bulundu.
Ev sahibi Ahmet İnce, "Uyuyorduk, sese uyandık. İki üç defa ses geldi, sonra kalkıp baktık şişeler var. Hayatımıza kastettiler." dedi.
Saniye İnce de çatıdan gelen ses üzerine uyandığını belirterek, "Herhalde dolu yağıyor dedim. Kalktım baktım benim camımın önü alevlendi, her taraf yanıyor. Korkuyla bağırdım, neden yatıyorsunuz kalkın, yanacağız, ev tutuştu. Sonra kiracımız geldi, hortumlarla, kovalarla yangını söndürdüler. Şişeler evin arkasında, 3 tane şişe var. Evin etrafına benzin dağıldı, kokuyor. Evde 10 kişi kalıyoruz, 6 kişi biz, 4 kişi de kiracılarımız. Uyuyorduk, ben sese kalktım, kalkmasam kül olacaktık." diye konuştu.
Bina ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Beykoz'da bir eve molotofkokteyli ile saldırı
İstanbul, Beykoz, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:09 Kaynak: AA
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