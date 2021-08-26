BEYKOZ'DA EVİN BAHÇESİNDE 26 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Polis ekipleri, dün Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edindi. Harekete geçen ekipler, aynı gün eve baskın düzenledi. Baskında evin bahçesinde 26 kök halinde 19 kilo 600 gram ağırlığında ekili halde hint keneviri tespit edildi. Ekipler, ikamet sahibi U.A.K. (39) gözaltına aldı. "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli U.A.K., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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