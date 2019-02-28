Beykoz'da Bir İstinat Duvarı Çöktü
1 saat önce
Beykoz Kanlıca'da yol üzerindeki bir istinat duvarı çöktü.
Beykoz Kanlıca'da yol üzerindeki bir istinat duvarı çöktü. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Beykoz Kanlıca'da Piri Reis Caddesi'nde bir istinat duvarı yola doğru çöktü. Duvarın çöktüğü yolun tek şeridi trafiğe kapanırken yoldan geçişler kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:20 Kaynak: İHA
Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti