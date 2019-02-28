Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Bir İstinat Duvarı Çöktü

Beykoz'da Bir İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Beykoz Kanlıca'da yol üzerindeki bir istinat duvarı çöktü.

Beykoz'da Bir İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Beykoz Kanlıca'da yol üzerindeki bir istinat duvarı çöktü. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beykoz Kanlıca'da Piri Reis Caddesi'nde bir istinat duvarı yola doğru çöktü. Duvarın çöktüğü yolun tek şeridi trafiğe kapanırken yoldan geçişler kontrollü şekilde tek şeritten sağlanıyor. Olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kanlıca, Beykoz, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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