Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Bir İstinat Duvarı Çöktü - İstanbul

Beykoz'da Bir İstinat Duvarı Çöktü - İstanbul

54 dakika önce

Beykoz'un Kanlıca Mahallesi'ndeki cadde kenarındaki bir istinat duvarı çöktü.

Beykoz'un Kanlıca Mahallesi'ndeki cadde kenarındaki bir istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre Kanlıca Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerindeki bir binanın istinat duvarında, erken saatlerde, çökme meydana geldi.

Taş ve toprak yığını caddeyi kısmen kapatırken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direğinin zarar gördüğü çökme nedeniyle ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:09 Kaynak: AA

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