Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Bir Sitenin İstinat Duvarı Yıkıldı.

Beykoz'da Bir Sitenin İstinat Duvarı Yıkıldı.

47 dakika önce

IHAAW121008-ASA/17-02-2019- Beykoz'da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.

Beykoz'da Bir Sitenin İstinat Duvarı Yıkıldı., System.String[]
IHAAW121008-ASA/17-02-2019

- Beykoz'da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı. 17.02.2019 12: 10: 08 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

Beykoz, 3. Sayfa
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