Beykoz'da Bir Sitenin İstinat Duvarı Yıkıldı.
47 dakika önce
IHAAW121008-ASA/17-02-2019- Beykoz'da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı.
IHAAW121008-ASA/17-02-2019
- Beykoz
'da bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Olayda iki araç duvar altında kalırken, ölen ya da yaralanan olmadı. 17.02.2019 12: 10: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:16 Kaynak: İHA
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