Son Dakika Haberleri: Beykoz'da bir vatandaş su birikintisinde aracıyla mahsur kaldı
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Beykoz'da bir vatandaş su birikintisinde aracıyla mahsur kaldı

2 saat önce

Beykoz Anadoluhisarı'nda yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde bir vatandaş aracıyla mahsur kaldı.

Beykoz'da bir vatandaş su birikintisinde aracıyla mahsur kaldı, System.String[]
Beykoz Anadoluhisarı'nda yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde bir vatandaş aracıyla mahsur kaldı.

Beykoz'da öğle saatlerinde etkili olan yoğun yağı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Anadoluhisarı'nda bir yolda oluşan su birikintisinde bir vatandaş minibüs tipi aracıyla mahsur kaldı. Vatandaş aracından kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Aracın yarısına kadar su birikintisine battığı gözlendi. Daha sonra olay yerine itfaiye ekipleri ve kepçe makinesi geldi. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Beykoz, 3. Sayfa
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