BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ - Son Dakika

BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ

06.04.2021 12:08

BEYKOZ'da yıkılma riski olduğu gerekçesi ile bir yıl önce kapatılan caminin açılmaması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı.

BEYKOZ'da yıkılma riski olduğu gerekçesi ile bir yıl önce kapatılan caminin açılmaması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. En yakın caminin kendilerine bir buçuk kilometre uzaklıkta olduğunu belirten çevre sakinleri, gerekli önlemler alınarak camilerinin bir an önce açılmasını istedi.

Kavacık Mahallesi'ndeki Süleyman Çelebi Camii, bir yıl önce yapılan incelemelerde, duvarlarında oluştuğu ve deprem güvenliği riski nedeniyle ilçe müftülüğü tarafından kapatıldı. O günden bugüne kadar camisiz kalan Kavacık Mahallesi sakinleri, hayırsever bir vatandaşın, caminin hemen karşısındaki apartmanın zemin katını tahsis etmesi üzerine burada namaz kılmaya başladı. En yakın caminin bulundukları yere bir buçuk kilometre uzaklıkta olduğunu, özellikle yaşlıların buraya ulaşamadığını söyleyen çevre sakinleri, bir an evvel camilerinin gerekli önlemler alınarak açılmasını istedi. Sokağa engelli aracı ile inemeyen kas hastası Ferhat Öz de namazını yokuş sokağın başında kıldı.

"YAŞLILAR ÇOK ZORLANIYOR"

Namaza gelenlerden İbrahim Şahin, "Biz perişan bir durumdayız. Burada nasıl yapacağız bilmiyoruz. Kurtulmamız lazım bizim bu çileden" dedi. Yine namaza gelen vatandaşlardan Kemal Kopuz ise, "Bizim camimiz çok eski bir cami. 1980 yılında tamir olmuş fakat yapılan tamirat o günün şartlarına göre yapılmış. Daha önce yaşanan depremde çatlaklar oluştu, ana direkler kırıldı. Bunun üzerine Beykoz İlçe Müftülüğü'ne gidildi. Müftülükten geldiler, karot alındı. Fakat 'Bu tamir olmaz, güçlendirme olmaz' dediler. Ondan sonra da kimse ilgilenmedi. Burada çok sayıda insan var. Buraya en yakın cami bir kilometreden fazla ve yollar yokuş olduğu için yaşlılar çok zorlanıyor. Biz de perişan olduk" şeklinde konuştu.

"BİR AN ÖNCE CAMİMİZİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Namazını sokağın başında bulunan aracının içerisinde kılan kas hastası Ferhat Öz de, "Ben rahatsızlığımdan dolayı aşağı inemediğim için burada kılıyorum motorumun üzerinde. Normalde camimiz olsaydı yani burada kılmazdık. En azından orada bastonlarımla kılabilirdim. Buradan aşağı inemediğim için öyle oluyor. Bir an önce buraya bir cami yapılsın. Sağ olsun bu binanın sahibi, en alt katı bize verdi, namazımızı kılıyoruz. Burası da olmasaydı namazımızı da kılamayacaktık. Bir an önce camimizin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Müftülükten edinilen bilgiye göre ise, caminin yeniden yapımı için proje hazırlandı. Ancak sürecin devam ettiği kaydedildi.

BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ
BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ

Süleyman Çelebi, Hisarcık, Kavacık, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYKOZ'DA BİR YILDIR KAPALI CAMİ TEPKİSİ - Son Dakika


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