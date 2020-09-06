Beykoz'da bisikletli çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada

BEYKOZ'da, bisiklet kullanırken hızla seyreden otomobilin bisikletli çocuğa çarpma ve çocuğun sürüklenme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYKOZ'da, bisiklet kullanırken hızla seyreden otomobilin bisikletli çocuğa çarpma ve çocuğun sürüklenme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beykoz Düzkestane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle yola çıkan çocuğa, o esnada yoldan süratli bir şekilde geçen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce yerde sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun kol ve bacak bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin, yola çıkan bisikletliye çarpma ve bisikletli çocuğun yerde sürüklenme anı görüntülere yansıyor.



Beykoz, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 09:24 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Beykoz'da bisikletli çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada - Son Dakika

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