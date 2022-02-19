Beykoz'da borudan sızan doğal gazın alev alması paniğe neden oldu - Son Dakika

Beykoz'da 3 katlı binanın girişinde bulunan doğal gaz borusundan sızan gazın alev alması paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Erdal Sokak'taki 3 katlı binaya gelen ana doğal gaz borusu henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde çevre güvenliğini sağlayarak sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

İtfaiye ekipleri alevlerin binaya sıçramaması için yangına müdahale etti, İGDAŞ ekipleri doğalgaz borusuna gelen gaz akışını kesti.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalışırken mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Müdahale sırasında alevlerin zaman zaman üç katlı binanın üst katına kadar yükseldiği görüldü.

İGDAŞ ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı kestiği gaz akışının incelemenin ardından tekrar sağlanacağı öğrenildi.