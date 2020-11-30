Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı - Son Dakika

Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı

30.11.2020 09:22

Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı Beykoz 2020 Sempozyumu kapanış oturumu ile sonlandı Coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, tarım ve toplumsal hafıza konuları üzerinden Beykoz'un binlerce yıllık köklü tarihine, stratejik konumuna, sosyo-ekonomik...

Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı

Beykoz 2020 Sempozyumu kapanış oturumu ile sonlandı

İSTANBUL - Coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, tarım ve toplumsal hafıza konuları üzerinden Beykoz'un binlerce yıllık köklü tarihine, stratejik konumuna, sosyo-ekonomik ve manevi hayatına odaklanan Beykoz 2020 Sempozyumu kapanış oturumu ile sonlandırıldı. Alanında uzman 128 akademisyen, korona virüs salgını nedeniyle online ortamda yapılan sempozyumda birbirinden farklı konuları ele aldı. Prof. Dr. Süha Göney'in sempozyumdaki bir oturumda, Beykoz'da 450-500 milyon yıl öncesinden canlı fosilleri bulunduğunu söylemesi ile ilgili olarak Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın çok heyecanlandığını belirterek, "Kıymetini yeterince bilmediğimiz çok büyük değerin üzerindeyiz. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen, Beykoz'un sahip olduğu zengin tarihsel, kültürel birikimini, stratejik konumundan gelen avantajlarını ve potansiyelini bilimsel çalışmalarla açığa çıkarmak amacıyla düzenlenen Beykoz 2020 Sempozyumu kapanış oturumu ile sonlandırıldı. Alanlarında uzman 128 akademisyenin ağırlandığı, 17 oturum ve 79 tebliğ şeklinde düzenlenen sempozyumda bu yıl coğrafya, beşeri coğrafya, jeoloji, sosyoloji, tarım ve toplumsal hafıza konuları ele alındı. Birbirinden farklı disiplinlere ait konuların incelendiği sempozyum sayesinde Beykoz'un binlerce yıllık köklü tarihine, stratejik konumuna, sosyo-ekonomik ve manevi hayatına bilimsel ve derin bir bakış sunuldu. Bu sayede Beykoz'un geçmişinin ışığı ile geleceğinin aydınlatılmasına katkı sunuldu.

Beykoz 2020 Sempozyumu, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi. Sempozyum oturumları, Beykoz Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden seyircilere sunuldu.

Beykoz'da 450 - 500 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu

Sempozyumda bir oturumda konuşan Prof. Dr. Süha Göney, Beykoz Kanlıca'da Kambriyen döneme ait 450-500 milyon yıl öncesinden canlı fosilleri bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Göney'in sözleri üzerine sempozyuma katılanlar büyük heyecan yaşadı.

Sempozyumun kapanış oturumuna Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katılım gösterdi. Beykoz 2020 Sempozyumunun geçmişten geleceğe bir köprü vaziyeti gördüğünü belirten Başkan Aydın yaptığı konuşmada, "Geçmişteki yaşanmışlıklar, oluşan bilgi birikimi, kültür bugüne, bugünden de geleceğe aktarılmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Süha Göney'in 450-500 milyon yıl öncesinden canlı fosilleri bulunduğunu söylemesi üzerine duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Murat Aydın, "Ben çok heyecanlandım. Aslında benim teknik olarak bildiğim bir konu değil. Ama o oturumu izlerken Süha Göney hocamız bunu ifade edince oturumdaki hocaların gözlerindeki ışıltıyı ekranda müşahede ettim. ve ben de heyecanlandım. Hemen arkasından "nedir bu" diye araştırdım. Kambriyen dönem ile ilgili bulgular. İnsanla ilgili değil, diğer canlılarla ilgili buradaki yaşanmışlık, 500 milyon yıl öncesine kadar gittiğiyle ilgili bulguları Süha Hocamız burada bulduğunu ifade ettiler. Ki coğrafyada Türkiye'nin en önde gelen hocalarındandır. Müthiş bir heyecan oluşturdu bende. İnanılır gibi değil. Yani 500 milyon yıl öncesine ait buradaki kalıntılar. Muhteşem bir şey, heyecan veren bir şey. Kıymetini yeterince bilmediğimiz çok büyük değerin üzerindeyiz. Dolayısıyla çok çalışmamız gerekiyor. Bu yeni bilgiler, edindiğimiz yeni bilgiler bizim çok daha fazla çalışmamızı gerekli kılıyor" dedi.

Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı
Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı
Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı
Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı

Sosyoloji, Beykoz, Aydın, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da bulunan yaklaşık 500 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırdı - Son Dakika


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