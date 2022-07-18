Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler

18.07.2022 10:05

Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler Eve girip arabanın anahtarını çaldılar, çalıntı arabayla başka bir eve hırsızlığa gittiler Beykoz'da bir eve giren 3 hırsız yedek anahtarını alıp çaldıkları otomobil ile başka bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı.

Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler

Eve girip arabanın anahtarını çaldılar, çalıntı arabayla başka bir eve hırsızlığa gittiler

İSTANBUL - Beykoz'da bir eve giren 3 hırsız yedek anahtarını alıp çaldıkları otomobil ile başka bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Beykoz'da meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık için girmek istedikleri evin bulunduğu sokağa yürüyerek gelen 3 hırsız bir süre sokakta gözcülük yaptı. Daha sonra içlerinden bir kişi sokak üzerinde bulunan evin mutfak camından içeriye girerek kavanoz içerisinde bulunan Aydın Özdemir'in sahibi olduğu otomobilin yedek anahtarını, telefon, kol saati ve bir miktar parayı aldı. Evin içerisinde ev sakinleri olmasını umursamayan hırsız dakikalar içerisinde evden çıkarak park halinde bulunan Kia marka otomobili çalarak diğer iki arkadaşıyla birlikte sokaktan hızla uzaklaştı. Uyandığında otomobilini kapısının önünde göremeyen otomobil sahibi Aydın Özdemir, durumu fark ettikten sonra hemen polise ihbar etti. Hırsızların çaldıkları otomobil ile sokaktan hızla uzaklaştıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlar, çaldıkları otomobil ile 1 gün sonra Çekmeköy'de başka bir eve girmeye çalıştı

Yaşanan bu hırsızlık olayından bir gün sonra hırsızlar, çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de başka bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştı. Çevredekilerin fark etmesi sonucu 1 gün önce Beykoz'da çaldıkları otomobil ile olay yerinden uzaklaşan hırsızlar bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Daha taksitini bile ödemediğim arabamı çaldılar"

Henüz son taksitlerini ödemediği otomobili çalınan Aydın Özdemir, "Olay gece oluyor, yokuştan yaya olarak geliyorlar. 3 kişi mutfak camından içeri girip arabamın yedek anahtarını alıp 20 dakika içerisinde arabayı geri çıkartıp geldikleri yerden gitmişler. Tek otomobilimdi. 2 senelik birikimim vardı bu araçta. Başka birikimim de yok. Ben dişimden tırnağımdan birikimimle yaptım. Arabamın 2 taksiti daha duruyordu. Daha taksitini bile ödemediğim arabayı çaldılar. Emniyetten gerekli çabayı göstermelerini ve aracımı bir an önce bana teslim edilmesini istiyorum" dedi.

"Bu benim tek birikimimdi, ben bir daha o arabayı yerine getiremem"

Tek birikimi olan otomobili çalınan Aydın Özdemir, "Bu benim tek birikimimdi. Ben bir daha o arabayı yerine getiremem. Bu sabah sosyal medyadan öğrendik, aracım Çekmeköy'de plakaları sökülmüş bir şekilde daireye hırsızlık amaçlı girme teşebbüsünde bulunmuşlar. Eve giremeyince benim aracıma biniyorlar ve oradan uzaklaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE HIRSIZLIĞA GİTTİLER ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE HIRSIZLIĞA GİTTİLER Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:53:58. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz'da çaldıkları otomobil ile Çekmeköy'de hırsızlık yapmaya gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement