Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada

20.09.2022 11:47

İstanbul Beykoz'da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü kullanarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan sinirli vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki gösterdi. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide meydana gelen olayda, iddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.

VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir grup vatandaşın caminin içine girerek gençleri buldukları ve onlara tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada - Son Dakika
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