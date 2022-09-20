Geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide meydana gelen olayda, iddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.
Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.
O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir grup vatandaşın caminin içine girerek gençleri buldukları ve onlara tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada - Son Dakika