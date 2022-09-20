O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir grup vatandaşın caminin içine girerek gençleri buldukları ve onlara tepki gösterdikleri anlar yer alıyor.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide meydana gelen olayda, iddiaya göre akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada - Son Dakika

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