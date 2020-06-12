Beykoz'da caminin musluklarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hakkında "suç eşyanın satın alınması" suçundan işlem yapılan Erkan G, adli makamlarca serbest bırakılırken, Ali Rıza M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçleri, Ali Rıza M'nin çaldığı muslukları satın alan Ümraniye Dumlupınar Mahallesindeki hurdacı Erkan G'yi (33) de gözaltına aldı.

Yenimahalle Sondurak Camisi'nin musluklarının çalınması üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheli İran uyruklu Ali Rıza M'yi (19), Ümraniye Hekimbaşı Çiftlik Caddesi üzerindeki bir kamyonette saklanırken yakaladı.

Beykoz 'da caminin musluklarını çalıp hurdacıya sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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