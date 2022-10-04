Bursa haberleri | Beykoz'da ceza yazılan sürücü: Bursa'dan almaya geldiğimiz bir motor parası bıraktık - Son Dakika
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Bursa haberleri | Beykoz'da ceza yazılan sürücü: Bursa'dan almaya geldiğimiz bir motor parası bıraktık

04.10.2022 09:47
Bursa haberleri | Beykoz'da ceza yazılan sürücü: Bursa'dan almaya geldiğimiz bir motor parası bıraktık

Bursa gündem haberi | BEYKOZ'da yapılan drone destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam 5 bin 935 lira para cezası kesildi.

BEYKOZ'da yapılan drone destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam 5 bin 935 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan sürücülerden İsmail Yaraşır, " Bursa'dan buraya motor almaya geldik. Bir motor parası bıraktık herhalde" dedi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Kavacık Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında oluşturulan kontrol noktasında denetimler yapıldı. Denetimlerde, trafikteki araçlar havadan drone ile de takip edilirken, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

"BURSADAN İSTANBUL'A MOTOSİKLET ALMAYA GELDİK, MOTOSİKLET PARASI BIRAKIP GİTTİK" Polis ekiplerince durdurularak para cezası uygulanan motosiklet sürücüsü İsmail Yaraşır, "Bursa'dan yola çıktık. Yalova'dan gelirken bir hız cezasından çevirmeye girdik, radara girdik. Sonrasında bir ceza yedik. Ehliyetimi aldılar. Ehliyetimi aldıktan sonra İstanbul'a geldik. Arkadaşım kullanıyordu. Sonra bana verdi. Ondan sonra polis bu kadar trafiğin içerisinde beni buldu, ceza yedim. 2 bin 700 lira, artı 3 bin 700 lira ceza yedim. Bursa'dan buraya motor almaya geldik. O da nasip olmadı. Bir motor parası bırakıp gittik herhalde" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa haberleri | Beykoz'da ceza yazılan sürücü: Bursa'dan almaya geldiğimiz bir motor parası bıraktık - Son Dakika
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