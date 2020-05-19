Beykoz'da cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Beykoz'da cinayet zanlısı tutuklandı

İSTANBUL - Beykoz'da yaşanan silahlı kavgada çıkan arbede sonucu Gül K.yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı Şehmuz U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay İddiaya göre geçtiğimiz gün meydana geldi. Gül K., eşi Yılmaz K.'ya kendisinin Şehmuz U. tarafından rahatsız edildiğini söylemesi üzerine Yılmaz K. eşi Gül K. ve bir kaç yakını ile birlikte ellerindeki pompalı tüfekle Şehmuz K.'nın yaşadığı evin önüne geldi. Bunu gören Şehmuz K., elindeki silahla dışarı çıktı ve etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Mermilerden bir tanesi iki çocuk annesi Gül K.'ya isabet etti. Yaşanan olayda ağır yaralanan Gül K.,vatandaşlar tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gül K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı Şehmuz U. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şehmuz U. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.