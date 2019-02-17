Beykoz'da Çöken Duvar Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Beykoz'da çöken ve park halindeki iki araca maddi hasar veren lüks villaya ait duvar havadan görüntülendi.
Beykoz
'da çöken ve park halindeki iki araca maddi hasar veren lüks villaya ait duvar havadan görüntülendi.
Beykoz Yavuz Selim Mahallesi
'ndeki Cömert Sokak üzerinde bulunan bir villaya ait duvar, bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü. O sırada sokakta park halinde bulunan iki araç, duvarın altında kaldı. Duvarın üst kısmındaki bahçede bulunan ağaçlar da çöküntü nedeniyle yola devrildi. Yol ulaşıma kapanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye
, polis ve AKOM ekipleri olay yerine gelerek devrilen ağacı kesmek ve araçları yıkılan duvarın altından çıkarmak için çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:10 Kaynak: İHA
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