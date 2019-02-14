Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

Beykoz'da Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

46 dakika önce

Beykoz'da sabah saatlerinde çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.

Beykoz'da sabah saatlerinde çöken istinat duvarı havadan görüntülendi. Beykoz'da sabah saatlerinde kaymakamlık yanındaki otoparkın duvarı çökmüş, üç araç duvar altında kalmıştı. Çöken duvar havadan görüntülendi. Duvarın çökmesi sonucu oluşan hasar havadan net bir şekilde görülüyor.

(Caner Evyapan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Sabah, Beykoz, Güncel
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