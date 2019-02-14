Beykoz'da Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi
46 dakika önce
Beykoz'da sabah saatlerinde çöken istinat duvarı havadan görüntülendi.
Beykoz'da sabah saatlerinde çöken istinat duvarı havadan görüntülendi. Beykoz'da sabah saatlerinde kaymakamlık yanındaki otoparkın duvarı çökmüş, üç araç duvar altında kalmıştı. Çöken duvar havadan görüntülendi. Duvarın çökmesi sonucu oluşan hasar havadan net bir şekilde görülüyor.
(Caner Evyapan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:36 Kaynak: İHA
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