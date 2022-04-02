Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti

02.04.2022 09:31

Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler.

Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti

İSTANBUL - Beykoz'da aracıyla kendisini viyadükten aşağı atmaya çalışan şahıs başarılı olamayınca araçtan inerek intihar etti. Dehşete düşüren o anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Beykoz Zafer Çakmak Viyadük'ü Kavacık istikametinde gece 01: 00 sıralarında gerçekleşti. Ahmet Bedirhan Ceylan, 34 UUV 94 plakalı JEEP marka aracıyla Zafer Çakmak Viyadük'ü üzerinde bariyerlere vurdu. Yoldan geçenler ilk anda olayı kaza zannederken sürücü Ceylan'ın defalarca bariyerlere çarpmasıyla olayın intihar girişimi olduğu anlaşıldı. Aracıyla bariyerleri yıkamayan sürücü araçtan inerek vatandaşların gözleri önünde yaklaşık 100 metrelik viyadükten kendisini boşluğa bıraktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şahsın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırılırken polis ekipleri viyadükte başka kaza olmaması adına önlemler aldı.

Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti
Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti
Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti

YORUMLAR
500
Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı Kıraathane silahlarla tarandı: 2 yaralı

Zafer Çakmak, Viyadük, Tragger, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Yangın faciasından cinayet çıktı! Önce boğazını kesmişler, sonra da evi yakmışlar
09:08 Zonguldaklı madencilerin yer altında ilk sahuru: 300 metrede domates, salatalık, soğan...
08:56 Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı
08:54 Çağatay Ulusoy'lu Süslü Korkuluk'ta Esra Bilgiç artık kadroda değil: Yeni başrol kim olacak?
08:52 Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı!
08:23 İngiliz kraliyet ailesinde "FETÖ rüşveti" krizi büyüyor: İşbilen'in eşi prenseslere bile para göndermiş
08:17 Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
07:58 ABD Başkanı Biden, Kuran-ı Kerim'den alıntıyla Müslümanların Ramazan ayını kutladı
07:48 İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük, işlem yapılmadan serbest bırakıldı: İşte saldırı anları
02:31 Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 09:37:53. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement