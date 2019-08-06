BEYKOZ'DA DENİZDE AKINTIYA KAPILAN İKİ ÇOCUKTAN BİRİ KAYBOLDU(1)
44 dakika önce
BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:52 Kaynak: DHA
BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
- İstanbul
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