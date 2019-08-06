Son Dakika Haberleri: Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu (1)
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Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu (1)

42 dakika önce

BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı.

Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu (1), System.String[]
BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:54 Kaynak: DHA
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